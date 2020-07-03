В РФ сделали прогноз по второй волне коронавируса 

Эксперты рассказали о том, что второй волны коронавируса в России можно будет избежать с помощью вакцинации.

"Только это будет серьезным аргументом против второй волны. Сейчас идут клинические испытания вакцин, их результаты, вроде бы, оптимистичны, но далеко не окончательны", — заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в интервью "Парламентской газете".

Он считает, что если испытания вакцины пройдут максимально успешно, то второй волны эпидемии может и не случиться.

Эксперт объяснил, что в близлежащих к Москве регионах, вроде Тулы и Брянска, ситуация с COVID-19 сейчас неблагоприятна, например, и это может представлять опасность для столицы.

Подобный прогноз высказывал и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико . Он объяснил, что распространение вируса останавливается, когда иммунная прослойка населения достигает 60-70%.

"И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц", — пояснил он.