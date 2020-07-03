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В РФ сделали прогноз по второй волне коронавируса 

Диана Товсепова 1 час назад
В РФ сделали прогноз по второй волне коронавируса
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали о том, что второй волны коронавируса в России можно будет избежать с помощью вакцинации.
"Только это будет серьезным аргументом против второй волны. Сейчас идут клинические испытания вакцин, их результаты, вроде бы, оптимистичны, но далеко не окончательны", — заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в интервью "Парламентской газете".
Он считает, что если испытания вакцины пройдут максимально успешно, то второй волны эпидемии может и не случиться.
Эксперт объяснил, что в близлежащих к Москве регионах, вроде Тулы и Брянска, ситуация с COVID-19 сейчас неблагоприятна, например, и это может представлять опасность для столицы.
Подобный прогноз высказывал и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Он объяснил, что распространение вируса останавливается, когда иммунная прослойка населения достигает 60-70%.
"И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц", — пояснил он.
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также добавил, что вирус не сильно мутировал за все время пандемии.
"Зафиксированные в мире ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали. А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не будет", — объяснил Онищенко.
Ранее "Рамблер" сообщал о количестве разрабатываемых от COVID-19 вакцин.
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Коронавирус , Николай Брико , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Госдума , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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