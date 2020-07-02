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Названо число разрабатываемых вакцин от COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названо число разрабатываемых вакцин от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о количестве вакцин от коронавируса, которые на данный момент разрабатываются в мире. Об этом написал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус в своей статье в газете Washington Post.
По его словам, ученые разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. У некоторых из них процесс проходит успешно.
"Разработка вакцины началась сразу же, как только появилась информация о вирусе. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это, поскольку большинство людей по-прежнему подвержены инфекции", — написал гендиректор ВОЗ.
Согласно последним данным, опубликованным на сайте Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 10 695 608 случаев коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 6760 новых случаев COVID-19 зафиксировано в России.
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Коронавирус , ВОЗ , Washington Post
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