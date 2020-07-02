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6760 новых случаев COVID-19 зафиксировано в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
За последние сутки в России зафиксировали 6760 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах. У 32,1% не было клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 147 летальных исходов. Выздоровели 6047 человек.
Оперативный штаб
Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 661 165 случаев COVID-19. Количество жертв достигло 9 683. Выздоровели 428 978 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы первые претенденты вакцинации от COVID-19.
Коронавирус , Видео
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