6760 новых случаев COVID-19 зафиксировано в России 

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За последние сутки в России зафиксировали 6760 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах. У 32,1% не было клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 147 летальных исходов. Выздоровели 6047 человек.

Оперативный штаб

Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 661 165 случаев COVID-19. Количество жертв достигло 9 683. Выздоровели 428 978 человек.