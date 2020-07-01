Названы первые претенденты вакцинации от COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков высказал мнение о том, каким людям первым введут новую вакцину.

Эксперт предположил, что в первую очередь вакцинированы должны быть люди, которые входят в группу риска, сообщают РИА Новости.

По всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения — 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант,

— считает Волчков.

При этом эксперт отметил, что для того, чтобы убедиться в эффективности вакцины для детей и людей пожилого возраста, необходимо будет провести дополнительные испытания, поскольку в данный момент ее опробуют чаще всего на представителях среднего возраста, не имеющих особых проблем со здоровьем.

Для дополнительного тестирования вакцины необходимо создать группу возрастных людей, проанализировать, как препарат действует на них, как у них вырабатываются антитела,

— говорит Волчков, отмечая, что иммунная система пожилых людей очень отличается от иммунной системы пациентов среднего возраста, в частности, имеет ограниченные возможности для защиты.

Кроме того, эксперт полагает, что не имеет смысла вакцинировать людей, которые уже переболели коронавирусом, т.к. считает нецелесообразным нагружать лишний раз и без того ослабленную иммунную систему. Да и побочные эффекты, по мнению специалиста, могут в данном случае проявиться.

Волчков также считает, что если удастся оперативно решить задачу создания большого количества вакцины (что, по словам эксперта, весьма непросто), то последующей эпидемии COVID-19 в России можно не опасаться.