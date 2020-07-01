Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт рассказал, с кого начнут вакцинацию от COVID-19 

Александра Нечаева 3 часа назад
Названы первые претенденты вакцинации от COVID-19
Фото: Depositphotos
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков высказал мнение о том, каким людям первым введут новую вакцину.
Эксперт предположил, что в первую очередь вакцинированы должны быть люди, которые входят в группу риска, сообщают РИА Новости.
По всей видимости, в первую очередь начнут вводить вакцину преимущественно группам риска, пожилым людям, самой страдающей возрастной части населения — 60 лет и выше. С точки зрения эпидемиологии и вирусологии, это наиболее правильный вариант,
— считает Волчков.
При этом эксперт отметил, что для того, чтобы убедиться в эффективности вакцины для детей и людей пожилого возраста, необходимо будет провести дополнительные испытания, поскольку в данный момент ее опробуют чаще всего на представителях среднего возраста, не имеющих особых проблем со здоровьем.
Для дополнительного тестирования вакцины необходимо создать группу возрастных людей, проанализировать, как препарат действует на них, как у них вырабатываются антитела,
— говорит Волчков, отмечая, что иммунная система пожилых людей очень отличается от иммунной системы пациентов среднего возраста, в частности, имеет ограниченные возможности для защиты.
Кроме того, эксперт полагает, что не имеет смысла вакцинировать людей, которые уже переболели коронавирусом, т.к. считает нецелесообразным нагружать лишний раз и без того ослабленную иммунную систему. Да и побочные эффекты, по мнению специалиста, могут в данном случае проявиться.
Волчков также считает, что если удастся оперативно решить задачу создания большого количества вакцины (что, по словам эксперта, весьма непросто), то последующей эпидемии COVID-19 в России можно не опасаться.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще один препарат от COVID-19 признан бесполезным.
Видео дня. Когда подходит йод, а когда - зеленка
Комментарии 7
Коронавирус , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Ученые сделали неутешительное открытие о деменции
Ученые сделали неутешительное открытие о деменции
Что, кроме еды, влияет на «плохой» холестерин
Что, кроме еды, влияет на «плохой» холестерин
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
02:18
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение