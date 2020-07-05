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6736 новых случаев COVID-19 зафиксировано в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
6736 новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России было выявлено 6 736 новых случаев коронавируса. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Новые случаи выявили в 84 регионах страны. За сутки зафиксировано 134 летальных исхода. Полностью выздоровел 3 871 человек.
Оперативный штаб
За все время распространения коронавирусной инфекции в России зафиксирован 681 251 случай COVID-19. Зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо "обнадеживающее" лекарство от COVID-19.
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