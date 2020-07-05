6736 новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ

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За последние сутки в России было выявлено 6 736 новых случаев коронавируса. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи выявили в 84 регионах страны. За сутки зафиксировано 134 летальных исхода. Полностью выздоровел 3 871 человек.

Оперативный штаб

За все время распространения коронавирусной инфекции в России зафиксирован 681 251 случай COVID-19. Зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.