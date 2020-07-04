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Названо «обнадеживающее» лекарство от COVID-19 

Александра Нечаева 3 часа назад
Названо «обнадеживающее» лекарство от COVID-19
Фото: Depositphotos
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала, что на данный момент единственным противовирусным препаратом, который применяют против коронавирусной инфекции, можно считать лишь "Ремдесивир", сообщает РИА Новости.
Препарат хорошо показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, кроме него нет других обнадеживающих противовирусных лекарств,
— отмечает эксперт.
Обычно людям, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, прописывают курс приема лекарства, длительность которого составляет пять дней. За это время необходимо принять шесть ампул. Препарат, надо отметить, нельзя назвать дешевым: указанное количество ампул стоит около $2500.
Напомним, что "Ремдесивир" в качестве средства борьбы с коронавирусной инфекцией одобрили в экстренном порядке в США 1 мая 2020 года. Препарат ранее был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но его эффективность для лечения этого заболевания не была доказана.
Ранее "Рамблер" писал, что замечено распространение особо заразной формы COVID-19.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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