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ВОЗ назвала условие для развития худшего сценария пандемии 

Елизавета Назарова 3 часа назад
ВОЗ предрекла наихудший сценарий пандемии
Фото: depositphotos.com
ВОЗ назвала условие, при котором пандемия может начать развиваться по наихудшему сценарию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. Он выступил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Представитель ВОЗ заявил, что, если страны не будут соблюдать меры осторожности при открытии границ, пандемия начнет развиваться по наихудшему сценарию.
Райан отметил, что туристов должны впускать и выпускать только в том случае, если система здравоохранения будет отлажена и готова справиться с ростом новых случаев COVID-19.
"Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием", — отметил он.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван продукт для профилактики рака.
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Коронавирус , ООН , ВОЗ
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