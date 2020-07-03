ВОЗ предрекла наихудший сценарий пандемии

ВОЗ назвала условие, при котором пандемия может начать развиваться по наихудшему сценарию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. Он выступил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН

Представитель ВОЗ заявил, что, если страны не будут соблюдать меры осторожности при открытии границ, пандемия начнет развиваться по наихудшему сценарию.

Райан отметил, что туристов должны впускать и выпускать только в том случае, если система здравоохранения будет отлажена и готова справиться с ростом новых случаев COVID-19.