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Зафиксировано распространение особо заразной формы COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
Коронавирус SARS-CoV-2 с мутацией Spike D614G, которую обнаружении в мае 2020 года, стал доминирующей формой в ходе пандемии. Такой вывод сделали ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламос (США).
Специалисты полагают, что эта мутация позволяет вирусу быстрее размножаться и распространяться, что делает его особо заразным.
Мутация Spike D614G затрагивает S-белок, который помогает связывать вирус с рецептором человеческой клетки ACE2. Он располагается на внешней стороне вируса и создает белковые шипы, которые взаимодействуют с оболочкой заражаемой клетки.
Зафиксировано, что вирусы именно с этой мутацией еще весной широко распространились в Европе и заменили собой китайскую форму SARS-CoV-2.
Эксперты изучили показатели о 999 пациентах в Великобритании, выяснив, что инфицирование новой формой коронавируса происходит с более высокой вирусной нагрузкой в верхних дыхательных путях. Это доказывает на то, что мутировавший вирус в 3-6 раз сильнее заражает клетки.
Ранее "Рамблер" сообщал, насколько опасна вспышка бубонной чумы в Монголии для России.
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Коронавирус , Видео
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