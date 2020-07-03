Коронавирус SARS-CoV-2 с мутацией Spike D614G, которую обнаружении в мае 2020 года, стал доминирующей формой в ходе пандемии. Такой вывод сделали ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламос (США).

Специалисты полагают, что эта мутация позволяет вирусу быстрее размножаться и распространяться, что делает его особо заразным.

Мутация Spike D614G затрагивает S-белок, который помогает связывать вирус с рецептором человеческой клетки ACE2. Он располагается на внешней стороне вируса и создает белковые шипы, которые взаимодействуют с оболочкой заражаемой клетки.

Зафиксировано, что вирусы именно с этой мутацией еще весной широко распространились в Европе и заменили собой китайскую форму SARS-CoV-2.

Эксперты изучили показатели о 999 пациентах в Великобритании, выяснив, что инфицирование новой формой коронавируса происходит с более высокой вирусной нагрузкой в верхних дыхательных путях. Это доказывает на то, что мутировавший вирус в 3-6 раз сильнее заражает клетки.