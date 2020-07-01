6 556 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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В России выявлено 6 556 человек с коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 281 человек.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в России достигло 654 405 человек. За весь период распространения коронавируса выздоровел 422 931 пациент. Скончалось 9 536 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах: