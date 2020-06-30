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Найдена связь между заражением коронавирусом и генетикой 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Найдена связь между COVID-19 и генетикой
Фото: depositphotos.com
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов рассказал, как риск заражения коронавирусной инфекцией связан с генетикой человека. Слова специалиста приводит ТАСС.
По мнению эксперта, риск подхватить заболевание зависит и от генетических особенностей человека. Чурносов уточнил, что примерно 90 процентов всех болезней в той или иной степени обусловлены генетически. Это касается и предрасположенности к различным инфекциям.
Так, например, ангиотензинпревращающий фермент помогает поддерживать водно-солевой баланс и нормальное давление. Но следы этого вещества обнаруживаются во всех тканях организма, а не только в крови.
По мнению профессора, группа крови может быть генетическим маркером рядом расположенных генов. Также Чурносов уточнил, что к тяжелой форме заболевания могут привести тяжелые соматические патологии — сахарный диабет или ожирение.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще один препарат против коронавируса признан бесполезным.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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