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В Минздраве рассказали об опасности коронавируса для мужчин 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Раскрыта опасность коронавируса для мужчин
Фото: depositphotos.com
Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова рассказала, что последствия окронавируса у лиц мужского пола могут быть очень серьезными. Об этом она сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Уварова пояснила, что мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием.
"Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID дает 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", — пояснила врач.
О подобных последствиях сообщили в Китае. На сайте правительства провинции Хубэй появилась запись о том, что переболевшим коронавирусом посоветовали провериться на бесплодие, но потом новость об этом удалили. Медики КНР предупреждали, что коронавирус схож с другим вирусом SARS, поэтому может вызывать воспаление и бесплодие в будущем.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников рассказал, как снизить риск рака.
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Коронавирус , Елена Уварова , Минздрав РФ , РИА Новости
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