Раскрыта опасность коронавируса для мужчин

Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова рассказала, что последствия окронавируса у лиц мужского пола могут быть очень серьезными. Об этом она сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Уварова пояснила, что мужчины, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с бесплодием.

"Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID дает 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", — пояснила врач.

О подобных последствиях сообщили в Китае. На сайте правительства провинции Хубэй появилась запись о том, что переболевшим коронавирусом посоветовали провериться на бесплодие, но потом новость об этом удалили. Медики КНР предупреждали, что коронавирус схож с другим вирусом SARS, поэтому может вызывать воспаление и бесплодие в будущем.