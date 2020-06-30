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Вирусолог предупредила о других вспышках коронавирусов 

Елизавета Назарова 1 час назад
Мир предупредили о новых вспышках опасных болезней
Фото: depositphotos.com
Исследователь Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, которая вместе с коллегой обнаружила вирус SARS, рассказала о том, что мир еще ждут вспышки коронавируса. Об этом сообщает Mirror.
Как рассказала ученый, люди еще не раз будут сталкиваться с коронавирусами. Они развиваются и в будущем будут чаще передаваться от животных к человеку. Она отметила, что вспышка пандемии COVID-19 стала тревожным сигналом для всего мира.
Распространение вирусов происходит из-за того, что люди чаще вторгаются в мир диких животных. Летучие мыши уже стали причиной шести вспышек болезней, в том числе и COVID-19.
В организмах этих животных обнаружили уже 1,5 тысячи разных коронавирусов. В ходе исследования ученые проанализировали 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. В них нашли целую "вселенную коронавирусов", которую заморозили и оставили на хранение в лаборатории.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Китае обнаружили новый опасный вирус.
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