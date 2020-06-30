Мир предупредили о новых вспышках опасных болезней

Исследователь Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, которая вместе с коллегой обнаружила вирус SARS, рассказала о том, что мир еще ждут вспышки коронавируса. Об этом сообщает Mirror.

Как рассказала ученый, люди еще не раз будут сталкиваться с коронавирусами. Они развиваются и в будущем будут чаще передаваться от животных к человеку. Она отметила, что вспышка пандемии COVID-19 стала тревожным сигналом для всего мира.

Распространение вирусов происходит из-за того, что люди чаще вторгаются в мир диких животных. Летучие мыши уже стали причиной шести вспышек болезней, в том числе и COVID-19.

В организмах этих животных обнаружили уже 1,5 тысячи разных коронавирусов. В ходе исследования ученые проанализировали 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. В них нашли целую "вселенную коронавирусов", которую заморозили и оставили на хранение в лаборатории.