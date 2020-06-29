ВОЗ начнет расследовать причины пандемии в Китае

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Китай отправят команду для проведения расследования о происхождении коронавируса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что группа отправится в Китай уже на следующей неделе. Специалисты займутся выяснением обстоятельств начала пандемии коронавируса.

До этого глава ВОЗ выступил с заявлением, что распространение COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 10 199 798 случаев коронавируса. Выздоровел 5 169 421 человек. Жертвами пандемии стали 502 947 больных.