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ВОЗ начнет в Китае расследование о причинах пандемии коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
ВОЗ начнет расследовать причины пандемии в Китае
Фото: depositphotos.com
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Китай отправят команду для проведения расследования о происхождении коронавируса. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что группа отправится в Китай уже на следующей неделе. Специалисты займутся выяснением обстоятельств начала пандемии коронавируса.
До этого глава ВОЗ выступил с заявлением, что распространение COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 10 199 798 случаев коронавируса. Выздоровел 5 169 421 человек. Жертвами пандемии стали 502 947 больных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые сравнили коронавирус с раком.
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Коронавирус , ВОЗ
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