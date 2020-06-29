Ученые сравнили коронавирус с раком 

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сравнили коронавирус с раком. Об этом пишет издание The Conversation.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 использует такую же, как и раковые клетки, стратегию распространения по организму.

Коронавирус использует для захвата клеток киназы. Это ферменты, катализирующие перенос фосфатной группы от одной молекулы к другой и обеспечивают функционирование клеточного метаболизма. Распространению вируса способствуют 49 киназ. При этом всего известно 518.

Рост раковых опухолей также обеспечивается некоторыми видами киназ. Они становятся гиперактивными и приводят к размножению клеток.

Ученые проанализировали 250 различных препаратов, которые ингибируют киназы. Из них 87 влияют на те, что используются коронавирусом. Многие из них помогают в борьбе с раком.

Специалисты протестировали 67 лекарств. Выяснилось, что некоторые уничтожают коронавирус в клетках. Однако перед использованием препаратов, нужно провести клинические испытания, считают ученые.