Ученые сравнили коронавирус с раком 

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сравнили коронавирус с раком. Об этом пишет издание The Conversation.
Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 использует такую же, как и раковые клетки, стратегию распространения по организму.
Коронавирус использует для захвата клеток киназы. Это ферменты, катализирующие перенос фосфатной группы от одной молекулы к другой и обеспечивают функционирование клеточного метаболизма. Распространению вируса способствуют 49 киназ. При этом всего известно 518.
Рост раковых опухолей также обеспечивается некоторыми видами киназ. Они становятся гиперактивными и приводят к размножению клеток.
Ученые проанализировали 250 различных препаратов, которые ингибируют киназы. Из них 87 влияют на те, что используются коронавирусом. Многие из них помогают в борьбе с раком.
Специалисты протестировали 67 лекарств. Выяснилось, что некоторые уничтожают коронавирус в клетках. Однако перед использованием препаратов, нужно провести клинические испытания, считают ученые.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ заявила об ускорении распространения COVID-19.