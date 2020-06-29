ВОЗ заявила об ускорении распространения COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса на глобальном уровне ускоряется. Об этом сообщает Reuters.

В ВОЗ считают, что, несмотря на то, что полным ходом идет разработка вакцины, а в некоторых странах даже добились прогресса в борьбе с коронавирусом, распространение COVID-19 все еще не замедляется.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, худшее еще впереди. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 10 189 350 случаев COVID-19.