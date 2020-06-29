Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
ВОЗ заявила об ускорении распространения COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса на глобальном уровне ускоряется. Об этом сообщает Reuters.
В ВОЗ считают, что, несмотря на то, что полным ходом идет разработка вакцины, а в некоторых странах даже добились прогресса в борьбе с коронавирусом, распространение COVID-19 все еще не замедляется.
«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его мнению, худшее еще впереди. Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 10 189 350 случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа вакцина от осложнений при COVID-19.
Видео дня. Лето в короне: что будет дальше
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Доказана связь между размером ноги и долгой жизнью
Назван симптом рака, который многие не замечают
Назван симптом рака, который многие не замечают
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
02:18
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение