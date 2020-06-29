Названа вакцина от осложнений при COVID-19 

Ученые из Университета Луизианы в США нашли вакцину, которая снижает риск осложнений при коронавирусе.

Ей оказалась прививка от кори, паротита и краснухи (КПК). Она способна предотвратить тяжелую пневмонию и сепсис у больных COVID-19. По словам специалистов, люди, которые были привиты от КПК, обладают иммунной защитой. Обычно такую прививку делают детям в возрасте до года.

Вакцина не защищает от коронавируса. Однако она может снизить риск возникновения тяжелых воспалительных симптомов. Ученые посоветовали людям, входящим в группу риска, сделать КПК-прививку. Даже если она не поможет при COVID-19, у человека будет иммунитет к кори, паротиту и краснухе, убеждены эксперты.