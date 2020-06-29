Вирусолог раскрыла правду о появлении коронавируса 

Вирусолог из Шотландии Клер Кроссан назвала наиболее вероятную причину появления коронавируса весной 2019 года в Испании. Об этом сообщает издание Conversation.

По мнению специалиста, результаты тестов, которые провели ученые из Университета Барселоны, могут быть ошибочны. Они изучили образцы сточных вод, которые были собраны в период с января 2018 года до декабря 2019 года. В результате проведения ПЦР-анализа выяснилось, что в материалах за 12 марта прошлого года присутствовал один из генов SARS-CoV-2 — RdRp.

Вирусолог заявила, что что у этого может быть несколько объяснений. Например, вирус мог присутствовать в сточных водах на низком уровне. Кроме того, иногда пробы в лаборатории загрязняются незначительным количеством другого образца. Или же в образце могла быть похожая на искомый фрагмент гена РНК. Эксперт считает, что первый вариант маловероятен.

По словам Клер Кроссан, к заявлению о появлении коронавируса в Испании еще задолго до начала официальной вспышки заболевания стоит относиться скептически.