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Оценен риск заразиться коронавирусом в воде 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о риске заразиться коронавирусом в пресной воде. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По словам профессора, риск заразиться COVID-19 во время купания есть. Вирус обнаруживают в кишечнике инфицированных, а значит, он есть в фекалиях и моче. Однако, по мнению Александра Бутенко, доказательств такого способа передачи нет. Его можно "только предположить".
"Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне", — заявил эксперт.
Профессор отметил, что в таком случае коронавирус может передаваться так же, как при гепатите А, холере или дизентерии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 6 719 новых случаев коронавируса выявлено в России.
Коронавирус , Видео , Александр Бутенко
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