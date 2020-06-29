Оценен риск заразиться коронавирусом в воде 

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал о риске заразиться коронавирусом в пресной воде. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам профессора, риск заразиться COVID-19 во время купания есть. Вирус обнаруживают в кишечнике инфицированных, а значит, он есть в фекалиях и моче. Однако, по мнению Александра Бутенко, доказательств такого способа передачи нет. Его можно "только предположить".

"Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне", — заявил эксперт.

Профессор отметил, что в таком случае коронавирус может передаваться так же, как при гепатите А, холере или дизентерии.