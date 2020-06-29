Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 719 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 93 летальных исхода. При этом за сутки полностью выздоровело 4 343 человека.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Малышева назвала спасающие при COVID-19 лекарства
Малышева назвала спасающие при COVID-19 лекарства
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Назван симптом рака, который многие не замечают
Назван симптом рака, который многие не замечают
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение