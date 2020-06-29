6 719 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 93 летальных исхода. При этом за сутки полностью выздоровело 4 343 человека.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.