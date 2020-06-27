Оценена вероятность подхватить COVID-19 на пляже

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Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 

Александра Нечаева 1 час назад
Крымский врач Антон Эльстер в интервью «Парламентской газете» высказался о возможности заразиться коронавирусной инфекцией во время купания.
По словам специалиста, такая возможность существует. Причем риск подхватить коронавирус есть как непосредственно на самом пляже, так и в воде.
Что касается отдыха на побережье, Эльстер напомнил о том, что необходимо придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, в частности соблюдать социальную дистанцию. Стоит следить за тем, чтобы ваш шезлонг находился на расстоянии не менее 1,5-2 метров от топчанов других отдыхающих. Нелишним будет уточнить у персонала, была ли проведена обработка шезлонга, который вы собираетесь занять, после последнего посетителя, можно также попросить провести дезинфекцию непосредственно перед вами.
В воде тоже следует соблюдать ряд предосторожностей, призывает Эльстер. В частности врач рекомендует максимально ограничить контакт слизистых с водой. Стоит отказаться от ныряния, постараться не допускать попадания воды в рот и тем более не глотать ее.
«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь»,
— предупреждает Эльстер.
Ранее "Рамблер" писал о неожиданном факторе риска COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор , Парламентская газета
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