Оценена вероятность подхватить COVID-19 на пляже

Крымский врач Антон Эльстер в интервью «Парламентской газете» высказался о возможности заразиться коронавирусной инфекцией во время купания.

По словам специалиста, такая возможность существует. Причем риск подхватить коронавирус есть как непосредственно на самом пляже, так и в воде.

Что касается отдыха на побережье, Эльстер напомнил о том, что необходимо придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора , в частности соблюдать социальную дистанцию. Стоит следить за тем, чтобы ваш шезлонг находился на расстоянии не менее 1,5-2 метров от топчанов других отдыхающих. Нелишним будет уточнить у персонала, была ли проведена обработка шезлонга, который вы собираетесь занять, после последнего посетителя, можно также попросить провести дезинфекцию непосредственно перед вами.

В воде тоже следует соблюдать ряд предосторожностей, призывает Эльстер. В частности врач рекомендует максимально ограничить контакт слизистых с водой. Стоит отказаться от ныряния, постараться не допускать попадания воды в рот и тем более не глотать ее.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь»,

— предупреждает Эльстер.