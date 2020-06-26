Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван неожиданный фактор риска COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Назван неожиданный фактор риска COVID-19
Фото: depositphotos.com
Испанские ученые изучили показатели и особенности 112 мужчин, госпитализированных с коронавирусом в мадридские клиники и выяснили одну интересную закономерность.
Оказалось, что 79% процентов госпитализированных были лысыми. Получается облысение может быть фактором риска COVID-19.
Ученые объяснили, что у мужчин облысение связано с с наличием более высокого уровня дигидротестостерона, который является производным мужского гормона тестостерона, относящего к семейству андрогеновых.
Поэтому специалисты предположили, что именно андрогены помогают коронавирусу проникнуть в организм, а их высокий уровень увеличивает риски осложнений от COVID-19.
Эту гипотезу подтверждает и факт, что среди зараженных коронавирусом больше мужчин, чем женщин, что связывают с ослабленной от влияния половых гормонов иммунной системой мужчин.
Ранее "Рамблер" сообщал о новом способе уничтожения вируса с поверхностей за 25 секунд.
Видео дня. Как избавиться от запаха ног
Комментарии 2
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Количество новых случаев COVID-19 в РФ уменьшилось
Количество новых случаев COVID-19 в РФ уменьшилось
Ученые нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью
Ученые нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью
Найден способ борьбы с неизлечимой болезнью
Найден способ борьбы с неизлечимой болезнью
Что делать, если вас укусила оса или пчела
Что делать, если вас укусила оса или пчела
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение