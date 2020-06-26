Назван неожиданный фактор риска COVID-19 

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Испанские ученые изучили показатели и особенности 112 мужчин, госпитализированных с коронавирусом в мадридские клиники и выяснили одну интересную закономерность.

Оказалось, что 79% процентов госпитализированных были лысыми. Получается облысение может быть фактором риска COVID-19.

Ученые объяснили, что у мужчин облысение связано с с наличием более высокого уровня дигидротестостерона, который является производным мужского гормона тестостерона, относящего к семейству андрогеновых.

Поэтому специалисты предположили, что именно андрогены помогают коронавирусу проникнуть в организм, а их высокий уровень увеличивает риски осложнений от COVID-19.

Эту гипотезу подтверждает и факт, что среди зараженных коронавирусом больше мужчин, чем женщин, что связывают с ослабленной от влияния половых гормонов иммунной системой мужчин.