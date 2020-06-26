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Найден способ уничтожения COVID-19 за 25 секунд 

Диана Товсепова 3 часа назад
Найден способ уничтожения COVID-19 за 25 секунд
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может быстро уничтожить коронавирус. Такое исследование провели специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний.
Так, эксперты обрабатывали загрязненный вирусами материал разными дозами ультрафиолета и высчитывали, какой уровень излучения необходим для полной нейтрализации вируса. Об этом СМИ рассказал один из авторов исследования доктор Энтони Гриффитс.
Ученые выяснили, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 уже за шесть секунд снижалось на 99%. При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус полностью исчезал с поверхности за 25 секунд.
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии первых вакцинированных от коронавируса в РФ.
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