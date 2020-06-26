Найден способ уничтожения COVID-19 за 25 секунд 

Ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может быстро уничтожить коронавирус. Такое исследование провели специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний.

Так, эксперты обрабатывали загрязненный вирусами материал разными дозами ультрафиолета и высчитывали, какой уровень излучения необходим для полной нейтрализации вируса. Об этом СМИ рассказал один из авторов исследования доктор Энтони Гриффитс.

Ученые выяснили, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 уже за шесть секунд снижалось на 99%. При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус полностью исчезал с поверхности за 25 секунд.