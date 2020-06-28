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В России зафиксировано 6791 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
6791 новых случаев коронавируса зафиксировано в РФ
Фото: РИА Новости
За сутки в России зафиксировано 6791 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом, по состоянию на 28 июня, в РФ выявлено 634 437 случаев коронавируса. Новые инфицированные зарегистрировано в 83 регионах. Больше всего зараженных в Москве (717), Московской области (325) и в Ханты-Мансийском АО (285).
Оперативный штаб сообщает, что в 32,4% случаев люди не имели клинических симптомов болезни.
За сутки в России скончались 104 человека с коронавирусом. Полностью выздоровело 5735 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи оценили вероятность подхватить COVID-19 на пляже.
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