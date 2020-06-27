До инсультов: выяснилось, как COVID-19 бьет по мозгу

Перенесенный в тяжелой форме коронавирус может приводить к серьезным проблемам с мозгом — к деменции, инсультам, психозу. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в авторитетном научном журнале The Lancet Psychiatry.

Так, ученые из Университетского колледжа Лондона, университетов Ливерпуля, Саутгемптона и Ньюкасла наблюдали за состоянием 125 пациентов самых тяжелых пациентов в реанимации в апреле, на пике эпидемии в стране.

Ученые выяснили, что у 77 пациентов развился инсульт, у 33 наблюдались признаки растерянности и изменение поведения, у 7 человек — энцефалит, у 9 — неопределенная дисфункция головного мозга, у 23 — различные психрасстройства.

Такие данные в интервью российским СМИ прокомментировал российский вирусолог Анатолий Альтштейн:

"Коронавирус способен размножатся в эндотелии сосудов — это клетки которые выстилают сосуды изнутри…И если человеку «повезет» и инфекция пойдет таким путем, что вирус будет размножаться в сосудах головного мозга, психические расстройства возможны".

При этом Альтштейн замечает, что паниковать не стоит, потому как в исследовании британских ученых участвовали только "тяжелые" пациенты, тогда как у многих коронавирус протекает в легкой и средней формах.