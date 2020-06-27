Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инсульт и деменция: выяснилось, как COVID-19 разрушает мозг 

Диана Товсепова 2 часа назад
До инсультов: выяснилось, как COVID-19 бьет по мозгу
Фото: depositphotos.com
Перенесенный в тяжелой форме коронавирус может приводить к серьезным проблемам с мозгом — к деменции, инсультам, психозу. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в авторитетном научном журнале The Lancet Psychiatry.
Так, ученые из Университетского колледжа Лондона, университетов Ливерпуля, Саутгемптона и Ньюкасла наблюдали за состоянием 125 пациентов самых тяжелых пациентов в реанимации в апреле, на пике эпидемии в стране.
Ученые выяснили, что у 77 пациентов развился инсульт, у 33 наблюдались признаки растерянности и изменение поведения, у 7 человек — энцефалит, у 9 — неопределенная дисфункция головного мозга, у 23 — различные психрасстройства.
Такие данные в интервью российским СМИ прокомментировал российский вирусолог Анатолий Альтштейн:
"Коронавирус способен размножатся в эндотелии сосудов — это клетки которые выстилают сосуды изнутри…И если человеку «повезет» и инфекция пойдет таким путем, что вирус будет размножаться в сосудах головного мозга, психические расстройства возможны".
При этом Альтштейн замечает, что паниковать не стоит, потому как в исследовании британских ученых участвовали только "тяжелые" пациенты, тогда как у многих коронавирус протекает в легкой и средней формах.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасных симптомах, которые могут проявиться после вакцинации от COVID-19.
Видео дня. Как избавиться от запаха ног
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Найден способ убить коронавирус за 25 секунд
Мясников назвал лекарства, вызывающие аритмию
Мясников назвал лекарства, вызывающие аритмию
Опубликована статистика по коронавирусу в России
Опубликована статистика по коронавирусу в России
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Как избавиться от дурного запаха ног
02:58
Как избавиться от дурного запаха ног
ЗОЖ Народная медицина
Как быстро справиться с мозолями
04:38
Как быстро справиться с мозолями
Народная медицина ЗОЖ
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Оценена вероятность подхватить COVID-19 на пляже
00:57
Оценена вероятность подхватить COVID-19 на пляже
Коронавирус
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение