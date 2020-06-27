Названы опасные симптомы при вакцинации от COVID-19 

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в эфире радио Sputnik перечислил тревожные симптомы, которые должны насторожить после вакцинации от коронавируса.

Напомним, что 18 июня в России добровольцам была введена вакцина от коронавируса, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны . Согласно озвученным данным, все добровольцы после прививки чувствуют себя хорошо.

Тем не менее, есть ряд неприятных симптомов, которые могут проявиться после вакцинации. По словам Костинова, проявление этих нюансов должно насторожить как пациентов, так и врачей.

Во-первых, эксперт отмечает повышение температуры, отмечая, что нормальной реакцией организма на вакцину будет повышение от 37,5 до 38,5 градуса. Если же шкала термометра покажет значение выше этой отметки, есть повод говорить о сильной реакции.

Сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу,

— говорит специалист.

Также Костинов отмечает, что на месте введения вакцины может возникнуть покраснение, но диаметр воспаления не должен превышать восьми сантиметров, в идеале — 5-6 см, без каких-либо уплотнений. Через пару дней эти реакции должны сойти на нет.