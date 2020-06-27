Опубликована статистика по новым случаям COVID-19

Опубликована статистика по новым случаям коронавируса в России за прошедшие сутки. Всего в стране выявлено 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

Зафиксировано 188 летальных исходов, выздоровело за сутки 9 200 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

Оперативный штаб

За все время в России выявлено 627 646 случаев коронавирусной инфекции.