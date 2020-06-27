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Опубликована статистика по новым случаям коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Опубликована статистика по новым случаям COVID-19
Фото: РИА Новости
Опубликована статистика по новым случаям коронавируса в России за прошедшие сутки. Всего в стране выявлено 6 852 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
Зафиксировано 188 летальных исходов, выздоровело за сутки 9 200 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
Оперативный штаб
За все время в России выявлено 627 646 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее "Рамблер" писал, что найден способ уничтожения COVID-19 за 25 секунд.
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