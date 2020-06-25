Опубликована ежедневная статистика по коронавирусу

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Опубликованы данные по распространению коронавируса. За прошедшие сутки на территории России было выявлено 7 113 новых случаев. Об этом сообщает Оперштаб.

У 32% не было никаких клинических проявлений инфекции. 92 летальных исхода и 6 3242 выздоровевших.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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На сегодняшний день с начала пандемии в России выявлено 613 884 случая коронавируса. Кроме того, за весь период зарегистрировано 8 605 летальных исхода. Выздоровело полностью 375 164 человека.