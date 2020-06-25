Врач рассказал о коварстве коронавируса

Врач-инфекционист Алексей Коновалов рассказал о коварстве коронавирусной инфекции. Как сообщил специалист, вирус может преподнести неприятный сюрприз тем, кто переболел. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
Как заявил врач, у некоторых пациентов болезнь развивается внезапно. Бывают случаи, когда человек даже не понимает, что заболел и инфекция никак не дает о себе знать, а легкие уже поражены.
"Коварность этой инфекции заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно",
— рассказал специалист.
Переболевшим COVID-19 врач посоветовал делать ежегодную профилактику от гриппа.
Ранее "Рамблер" писал, что кровь переболевших COVID-19 начали продавать на черном рынке.