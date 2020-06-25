Врач рассказал о коварстве коронавируса

Врач-инфекционист Алексей Коновалов рассказал о коварстве коронавирусной инфекции. Как сообщил специалист, вирус может преподнести неприятный сюрприз тем, кто переболел. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Как заявил врач, у некоторых пациентов болезнь развивается внезапно. Бывают случаи, когда человек даже не понимает, что заболел и инфекция никак не дает о себе знать, а легкие уже поражены.

"Коварность этой инфекции заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно",

— рассказал специалист.

Переболевшим COVID-19 врач посоветовал делать ежегодную профилактику от гриппа.