7 176 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 7 176 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 606 881 человек. Выздоровело за сутки — 12 393 пациентов, общее число победивших коронавирусную инфекцию — 368 822человека.. Скончались за сутки в России 154 человека. За все время зафиксировано 8 513 летальных исходов.

По регионам России пациенты распределились следующим образом: