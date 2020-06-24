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7 176 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 4 часа назад
7 176 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: Depositphotos
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 7 176 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 606 881 человек. Выздоровело за сутки — 12 393 пациентов, общее число победивших коронавирусную инфекцию — 368 822человека.. Скончались за сутки в России 154 человека. За все время зафиксировано 8 513 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
Оперативный штаб
Ранее "Рамблер" писал, что ученые узнали, сколько коронавирус живет в водоемах.
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