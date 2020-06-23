Ученые узнали, сколько коронавирус живет в водоемах 

Специалисты выяснили, как долго коронавирус может сохраняться в пресноводных водоемах. Изучением проблемы занимались британские и польские ученые. Результаты их работы приводит медицинский портал medRxiv.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус может существовать в пресной воде до 25 дней. Исследователи изучали жизнеспособность вируса в водоемах, куда попадали сточные воды, и его способность заражать людей при купании.

Эксперты считают, что пресноводные водоемы могут быть источником передачи вируса. Чтобы произошло инфицирование, в 100 миллилитрах воды должны содержаться 100 частиц вируса. Ученые отметили, что в группе риска отметили, Великобритания, Испания и Марокко, где не очень высокий объем потребления воды и низкий уровень разбавления сточных вод. При этом есть риск крупных утечек стоков в пресноводные водоемы. Пр этом дольше всего вирус сохраняется в более холодной воде.