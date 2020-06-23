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Названы виновные в медленном затухании эпидемии коронавируса 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Названы виновные в медленном затухании эпидемии
Фото: depositphotos.com
Своим мнением поделился эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист считает, что эпидемию продлевают скептически настроенные граждане, которые пренебрегают мерами предосторожности и не считают коронавирусную инфекцию достаточно опасной. Именно из-за них заболевание продолжает распространяться, хотя и не так быстро, как в самом начале.
"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины", — сообщает Тавадян.
По разным опросам, эксперт приходит к выводу, что около трети россиян скептически относятся к карантинным мерам и не слишком верят в опасность коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что появились данные по новым случаям COVID-19 в РФ.
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Коронавирус , РИА Новости
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