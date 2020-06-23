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Появились данные по новым случаям COVID-19 в России 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 32,7% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 12 013 человек, умерли — 153 летальных исхода.
  • Москва — 1081
  • Московская область — 504
  • Ханты-Мансийский АО — 319
  • Челябинская область — 258
  • Санкт-Петербург — 220
  • Нижегородская область — 216
  • Иркутская область — 198
  • Воронежская область — 197
  • Свердловская область — 182
  • Красноярский край — 149
  • Ямало-Ненецкий АО — 145
  • Ростовская область — 140
  • Республика Тыва — 140
  • Архангельская область — 124
  • Саратовская область — 109
  • Ульяновская область — 106
  • Новосибирская область — 106
  • Волгоградская область — 104
  • Ставропольский край — 90
  • Приморский край — 85
  • Омская область — 82
  • Тульская область — 81
  • Карачаево-Черкесская Республика — 81
  • Хабаровский край — 79
  • Ивановская область — 78
  • Республика Саха (Якутия) — 75
  • Брянская область — 74
  • Кабардино-Балкарская Республика — 74
  • Алтайский край — 74
  • Республика Дагестан — 73
  • Белгородская область — 72
  • Пензенская область — 71
  • Забайкальский край — 71
  • Мурманская область — 70
  • Чувашская Республика — 66
  • Оренбургская область — 65
  • Пермский край — 64
  • Самарская область — 63
  • Республика Коми — 62
  • Псковская область — 61
  • Томская область — 61
  • Краснодарский край — 60
  • Тверская область — 59
  • Курская область — 57
  • Новгородская область — 57
  • Орловская область — 55
  • Калужская область — 54
  • Республика Мордовия — 54
  • Владимирская область — 52
  • Республика Башкортостан — 52
  • Ленинградская область — 51
  • Липецкая область — 49
  • Ярославская область — 47
  • Тюменская область — 46
  • Рязанская область — 45
  • Тамбовская область — 45
  • Амурская область — 45
  • Кемеровская область — 44
  • Республика Бурятия — 43
  • Смоленская область — 41
  • Камчатский край — 41
  • Республика Татарстан — 40
  • Республика Адыгея — 38
  • Астраханская область — 36
  • Кировская область — 36
  • Республика Марий Эл — 35
  • Республика Ингушетия — 32
  • Республика Алтай — 30
  • Республика Северная Осетия — 28
  • Калининградская область — 27
  • Костромская область — 26
  • Вологодская область — 21
  • Курганская область — 20
  • Республика Хакасия — 19
  • Республика Карелия — 18
  • Удмуртская Республика — 18
  • Чеченская Республика — 15
  • Севастополь — 7
  • Республика Крым — 5
  • Магаданская область — 3
  • Республика Калмыкия — 1
  • Сахалинская область — 1
  • Еврейская АО — 1
  • Чукотский АО — 1
За все время в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 356 429 человек, летальных исходов — 8 359.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников заявил о вреде здорового образа жизни.
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