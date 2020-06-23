За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 32,7% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 12 013 человек, умерли — 153 летальных исхода.
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За все время в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 356 429 человек, летальных исходов — 8 359.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников заявил о вреде здорового образа жизни.