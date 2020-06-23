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За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 32,7% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 12 013 человек, умерли — 153 летальных исхода.

Москва — 1081

Московская область — 504

Ханты-Мансийский АО — 319

Челябинская область — 258

Санкт-Петербург — 220

Нижегородская область — 216

Иркутская область — 198

Воронежская область — 197

Свердловская область — 182

Красноярский край — 149

Ямало-Ненецкий АО — 145

Ростовская область — 140

Республика Тыва — 140

Архангельская область — 124

Саратовская область — 109

Ульяновская область — 106

Новосибирская область — 106

Волгоградская область — 104

Ставропольский край — 90

Приморский край — 85

Омская область — 82

Тульская область — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 81

Хабаровский край — 79

Ивановская область — 78

Республика Саха (Якутия) — 75

Брянская область — 74

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Алтайский край — 74

Республика Дагестан — 73

Белгородская область — 72

Пензенская область — 71

Забайкальский край — 71

Мурманская область — 70

Чувашская Республика — 66

Оренбургская область — 65

Пермский край — 64

Самарская область — 63

Республика Коми — 62

Псковская область — 61

Томская область — 61

Краснодарский край — 60

Тверская область — 59

Курская область — 57

Новгородская область — 57

Орловская область — 55

Калужская область — 54

Республика Мордовия — 54

Владимирская область — 52

Республика Башкортостан — 52

Ленинградская область — 51

Липецкая область — 49

Ярославская область — 47

Тюменская область — 46

Рязанская область — 45

Тамбовская область — 45

Амурская область — 45

Кемеровская область — 44

Республика Бурятия — 43

Смоленская область — 41

Камчатский край — 41

Республика Татарстан — 40

Республика Адыгея — 38

Астраханская область — 36

Кировская область — 36

Республика Марий Эл — 35

Республика Ингушетия — 32

Республика Алтай — 30

Республика Северная Осетия — 28

Калининградская область — 27

Костромская область — 26

Вологодская область — 21

Курганская область — 20

Республика Хакасия — 19

Республика Карелия — 18

Удмуртская Республика — 18

Чеченская Республика — 15

Севастополь — 7

Республика Крым — 5

Магаданская область — 3

Республика Калмыкия — 1

Сахалинская область — 1

Еврейская АО — 1

Чукотский АО — 1

За все время в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 356 429 человек, летальных исходов — 8 359.