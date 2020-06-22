9 миллионов случаев COVID-19 зафиксировано в мире

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Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило девять миллионов человек. Статистика опубликована на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Точное число заболевших COVID-19 в мире составляет 9 006 757 человек. За все время распространения коронавируса выздоровели 4 463 969 больных, умерли — более 469 000.

На первом месте по числу заболевших США. Там зарегистрировано 2 291 353 случая COVID-19. На втором месте — Бразилия. Там зафиксирован 1 083 341 случай коронавируса.

На третьем месте находится Россия. Согласно данным, опубликованным оперативным штабом Москвы по ситуации с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 592 280 случаев COVID-19.