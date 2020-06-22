Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 600 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 4 часа назад
7 600 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
7 600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Помимо этого, за сутки зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровело 4 705 человек.
Таким образом, на сегодняшний день всего в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что тяжесть коронавируса зависит от группы крови.
Видео дня. Как распознать рак кожи на ранней стадии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Ученые выявили инфекцию, развивающую рак горла
Ученые выявили инфекцию, развивающую рак горла
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
00:16
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение