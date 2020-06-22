7 600 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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7 600 новых случаев COVID-19 в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Помимо этого, за сутки зафиксировано 95 летальных исходов, полностью выздоровело 4 705 человек.

Таким образом, на сегодняшний день всего в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.