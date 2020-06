Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови

Ученые в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана провели независимые исследования относительно того, какие группы крови более устойчивы к коронавирусу. Они подтвердили, что от типа вещества зависит то, в какой форме человек перенесет болезнь. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на журнал The New England Journal of Medicine.

Врачи выяснили, что тяжелее всего COVID-19 переносят обладатели второй группы крови. Легче всего коронавирус протекает у людей с первой группой крови. У обладателей третьей и четвертой групп риски тяжелой формы где-то посередине.

"Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)", — отметили ученые.

Это значит, что выборка людей была сделана вне зависимости от их хронических заболеваний. Медики добавили, что пока что они получили предварительные результаты исследования, и для более точных результатов нужно продолжать работу.