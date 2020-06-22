Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем telegram-канале опубликовал пост, в котором объяснил уязвимость врачей к коронавирусу.

Мясников рассказал о том, что, по мнению многих, российским врачам не предоставляют необходимые средства защиты против COVID-19, из-за чего растет смертность среди медиков (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены):

"И вот в Росздравнадзоре сообщили, что от COVID-19 в России умерли 489 медиков.

При этом общее число умерших от коронавируса в России — 7660 человек. Таким образом, 15% погибших — медики.

Делается вывод что это сильно выше общемирового уровня.

Так, например, в Великобритании в мае было 34 тысячи погибших, из которых -180 медиков, в Италии (30,7 тыс. и 200 медиков), США (81,7 тыс. и 389), Иране (6,7 тыс. и 107) и т.д. И вот уже в СМИ делается вывод, что либо общие цифры по России занижены, и смертность выше, чем заявлена, либо российские медики слишком плохо защищены, чаще заражаются и умирают".

Однако специалист подчеркнул, что проблемы с защитой для медиков возникали не только в России, но и во многих других странах. Так, по словам Мясникова, во Франции врачи выходили на смену в пластиковых мешках для мусора, а в США даже профессор Йельского университета возмущался тому факту, что государство не может обеспечить врачей СИЗами (средствами индивидуальной защиты).

Высокую смертность среди медработников Мясников объяснил тем фактом, что вирус, который рискуют подхватить врачи в больницах гораздо опаснее, чем тот, который люди получают в быту:

"Поколения вирусов, пройдя через цепочку инфицированных, но бессимптомных людей-носителей, теряют свою силу. Совсем другое дело в больницах— там вирусы-победители, они свалили человека с ног, иммунитет пожилых и хронически больных людей не смог ослабить вирус. Те, кто по состоянию здоровья обратился за медицинской помощью являются носителем высоко вирулентного и опасного вируса, который они и передают врачам. […]. Больные выздоравливают и уходят, а врачи получают колоссальную вирусную нагрузку. Кстати урок на последующие эпидемии— основной упор именно на амбулаторное лечение, в больницы— только совсем тяжелых".

В завершение поста доктор напомнил, что, согласно многолетним исследованиям, "при эпидемиях гриппа 10% всех медиков заражаются им от своих пациентов, не смотря ни на какие маски…".