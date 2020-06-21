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Мясников рассказал, что нужно есть для снижения холестерина 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Фото: РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какие продукты способны снизить содержание холестерина в крови. Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1".
Как заявил медик, одним из самых эффективных продуктов для очищения организма от "плохого" холестерина станут орехи.
"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя"
Кроме того, вещество, содержащееся в препаратах для понижения холестерина, есть в диком риске. Поэтому, это блюдо стоит употреблять тем, кто беспокоится о свое здоровье.
Разделяя хороший и плохой холестерина, врач напомнил, что полинасыщенные жирные кислоты повышают первый и понижают второй показатель. Эти вещества содержатся в рыбе и авокадо.
"Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку"
Для контроля состояния сосудов можно пить зеленый чай, в котором содержатся полифенолы. Также можно употреблять чеснок, по словам Мясникова, достаточной порцией будет одна долька в день.
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ЗОЖ , Александр Мясников
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