В беседе с изданием Ura.ru иммунолог Виталий Зверев рассказал, когда в Россию может прийти вторая волна коронавируса.
По мнению специалиста, вспышка COVID-19 произойдет осенью, но уже зимой распространение инфекции пойдет на спад. При этом Зверев подчеркнул, что серьезных ограничений из-за коронавируса скорее всего уже не будет, поскольку к нему привыкнут:
«Все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно»,
— отметил эксперт.
А иммунолог Михаил Костинов, в свою очередь, сообщил, что заявление о времени снятия ограничений могут быть сделаны только после эпидемиологического прогноза.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в США назвали способ избежать второй волны коронавируса.