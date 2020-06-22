В беседе с изданием Ura.ru иммунолог Виталий Зверев рассказал, когда в Россию может прийти вторая волна коронавируса.

По мнению специалиста, вспышка COVID-19 произойдет осенью, но уже зимой распространение инфекции пойдет на спад. При этом Зверев подчеркнул, что серьезных ограничений из-за коронавируса скорее всего уже не будет, поскольку к нему привыкнут:

«Все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно»,

— отметил эксперт.

А иммунолог Михаил Костинов, в свою очередь, сообщил, что заявление о времени снятия ограничений могут быть сделаны только после эпидемиологического прогноза.