Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иммунолог спрогнозировал начало второй волны коронавируса в России 

Мира Маркина 1 час назад
В беседе с изданием Ura.ru иммунолог Виталий Зверев рассказал, когда в Россию может прийти вторая волна коронавируса.
По мнению специалиста, вспышка COVID-19 произойдет осенью, но уже зимой распространение инфекции пойдет на спад. При этом Зверев подчеркнул, что серьезных ограничений из-за коронавируса скорее всего уже не будет, поскольку к нему привыкнут:
«Все поймут, что последствия заболеваний не такие тяжелые. Большое число людей переболеет бессимптомно»,
— отметил эксперт.
А иммунолог Михаил Костинов, в свою очередь, сообщил, что заявление о времени снятия ограничений могут быть сделаны только после эпидемиологического прогноза.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в США назвали способ избежать второй волны коронавируса.
Коронавирус , Видео , Виталий Зверев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы места с риском заражения коронавирусом
Названы места с риском заражения коронавирусом
Раскрыта истинная эффективность масок против COVID-19
Раскрыта истинная эффективность масок против COVID-19
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Около 17 млн тестов на коронавирус провели в России
Около 17 млн тестов на коронавирус провели в России
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
00:16
Подтверждена зависимость COVID-19 от группы крови
Коронавирус
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение