Назван способ избежать второй волны коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, как не допустить второй волны коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Энтони Фаучи, избежать второй волны можно, если отслеживать распространение инфекции и увеличивать количество тестов на коронавирус. При соблюдении необходимых мер предосторожности новая вспышка осенью «не станет неизбежной».

Кроме того, инфекционист отметил, что говорить о начале второй волны коронавируса в Америке нельзя, несмотря на увеличение новых случаев заражения в некоторых штатах. По его мнению, в США пока еще продолжается первая волна.