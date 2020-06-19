Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США назвали способ избежать второй волны коронавируса 

Анастасия Иванова 49 минут назад
Назван способ избежать второй волны коронавируса
Фото: depositphotos.com
Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, как не допустить второй волны коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Энтони Фаучи, избежать второй волны можно, если отслеживать распространение инфекции и увеличивать количество тестов на коронавирус. При соблюдении необходимых мер предосторожности новая вспышка осенью «не станет неизбежной».
Кроме того, инфекционист отметил, что говорить о начале второй волны коронавируса в Америке нельзя, несмотря на увеличение новых случаев заражения в некоторых штатах. По его мнению, в США пока еще продолжается первая волна.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ заявили о начале новой опасной фазы пандемии коронавируса.
Видео дня. Можно ли подцепить COVID-19 на пляже
Коронавирус , Энтони Фаучи , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху
Врачи рассказали, как узнают онкологию по запаху
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Как депрессия портит осанку
05:55
Как депрессия портит осанку
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение