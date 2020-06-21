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В России выявили 7728 случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
7728 случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
Количество новых выявленных случаев коронавируса в России вновь снижается. За последние сутки было зафиксировано 7728 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 84 регионах России. Больше всего инфицированных в Москве (968), Московской области (549) и в Ханты-Мансийском АО (294). Среди заболевших 30,2% не имели симптомов заболевания. За сутки полностью выздоровели 5119 человек, таким образом общее число выздоровевших составило 339 711 человек. За сутки зафиксировано 109 летальных исходов, общее количество за весь период эпидемии составило 8111.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи подтвердили зависимость группы крови от тяжести коронавируса.
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