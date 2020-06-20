Опубликована статистика по коронавирусу в РФ

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Стало известно число новых случаев коронавируса в России. Статистику опубликовал Оперштаб.

По информации на 20 июня за последние сутки было выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. У 32,7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. Зафиксорован 161 летальный исход. Полностью вылечились 10 186 человек.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

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Всего за время пандемии в России выявлено 576 952 случая коронавируса. Зафиксировано 8 002 летальных случая. Выздоровело полностью 334 592 человека.