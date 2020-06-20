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Опубликована статистика по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликована статистика по коронавирусу в РФ
Фото: depositphotos.com
Стало известно число новых случаев коронавируса в России. Статистику опубликовал Оперштаб.
По информации на 20 июня за последние сутки было выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. У 32,7% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. Зафиксорован 161 летальный исход. Полностью вылечились 10 186 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего за время пандемии в России выявлено 576 952 случая коронавируса. Зафиксировано 8 002 летальных случая. Выздоровело полностью 334 592 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что названы ошибки в использовании антисептика.
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