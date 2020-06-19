Названа причина новой вспышки коронавируса в Пекине 

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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, откуда в Пекине новая вспышка коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан . По его словам, в организации новую вспышку коронавируса считают завезенной из Европы.

«Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом», — рассказал представитель ВОЗ.

Он отметил, что многие случаи заражения коронавирусом в Пекине были у людей, приехавших из других стран.

Сейчас город временно закрыли. С 19 июня приостановлены пассажирские перевозки с другими регионами Китая.