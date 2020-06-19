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Названа причина новой вспышки коронавируса в Пекине 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа причина новой вспышки коронавируса в Пекине
Фото: Рамблер
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, откуда в Пекине новая вспышка коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
Заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, в организации новую вспышку коронавируса считают завезенной из Европы.
«Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом», — рассказал представитель ВОЗ.
Он отметил, что многие случаи заражения коронавирусом в Пекине были у людей, приехавших из других стран.
Сейчас город временно закрыли. С 19 июня приостановлены пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в США назвали способ избежать второй волны коронавируса.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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