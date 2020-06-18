Опубликована статистика по коронавирусу в России 

Стало известно число новых случаев коронавируса в России. Статистику опубликовал Оперштаб.
По данным на 18 июня за последние сутки было выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. У 31,5% заболевших не было клинических проявлений недуга. 182 летальных исхода зафиксировано.
Также полностью выздоровел 9 621 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
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Всего за время пандемии в России выявлен 561 091 случай коронавируса. Зафиксировано 7 660 летальных случаев. Выздоровело полностью 313 963 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые заявили, что антитела исчезают после выздоровления от коронавируса.