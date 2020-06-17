Специалисты выяснили, можно ли заразиться COVID-19 через туалеты. Оказалось, что при смыве вода ударяется о стенки унитаза, и над ним образуется аэрозольное облако, которое поднимается на высоту до метра и может держаться в воздухе более минуты. Частицы вируса остаются активными в отходах жизнедеятельности людей, поэтому есть риск заразиться во время похода в уборную.