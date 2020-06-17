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Раскрыта опасность туалетов во время пандемии коронавируса

Анастасия Иванова
3 часа назад
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Ученые из Китая рассказали, какую роль играют туалеты в распространении коронавируса. Исследование опубликовали на сайте издательства AIP Publishing.
Специалисты выяснили, можно ли заразиться COVID-19 через туалеты. Оказалось, что при смыве вода ударяется о стенки унитаза, и над ним образуется аэрозольное облако, которое поднимается на высоту до метра и может держаться в воздухе более минуты. Частицы вируса остаются активными в отходах жизнедеятельности людей, поэтому есть риск заразиться во время похода в уборную.
Общественные туалеты представляют еще большую опасность, так как там большая проходимость.
По мнению ученых, чтобы снизить риск распространения коронавируса, во время смыва необходимо опускать крышку унитаза.
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