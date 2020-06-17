Ученые Никосийского университета на Кипре раскрыли истинную эффективность масок в защите от COVID-19.

При помощи компьютерных моделей исследователи проследили, как распространяются мелкие капли при кашле и чихании в случае, если человек надел маску. Ранее выяснилось, что без маски капли слюны могут пролетать 5,5 метра за пять секунд. Новое исследование показало, что маска действительно препятствует распространению капель, но ее истинная способность к фильтрации ухудшается при регулярном кашле, когда человек болеет.

Даже если человек носит маску, при легком кашле капли могут перемещаться на расстояние до одного метра. Маска не способна полностью устранить распространение жидких частиц разных размеров. Именно поэтому, как отмечают ученые, социальное дистанцирование по-прежнему является главным способом профилактики инфекции.