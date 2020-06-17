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Раскрыта истинная эффективность масок в защите от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые Никосийского университета на Кипре раскрыли истинную эффективность масок в защите от COVID-19.
При помощи компьютерных моделей исследователи проследили, как распространяются мелкие капли при кашле и чихании в случае, если человек надел маску. Ранее выяснилось, что без маски капли слюны могут пролетать 5,5 метра за пять секунд. Новое исследование показало, что маска действительно препятствует распространению капель, но ее истинная способность к фильтрации ухудшается при регулярном кашле, когда человек болеет.
Даже если человек носит маску, при легком кашле капли могут перемещаться на расстояние до одного метра. Маска не способна полностью устранить распространение жидких частиц разных размеров. Именно поэтому, как отмечают ученые, социальное дистанцирование по-прежнему является главным способом профилактики инфекции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева объяснила влияние маски на появление прыщей.
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Коронавирус , Видео
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