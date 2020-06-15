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Малышева объяснила, как маска влияет на появление прыщей 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Малышева рассказала о прыщах из-за маски
Фото: Кадр из видео
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как ношение медицинской маски влияет на появление прыщей. Видео на эту тему появилось на YouTube-канале врача.
По словам Малышевой, для данной проблемы даже придумали специальный термин — "маскне". Она отметила, что маска, действительно, моет спровоцировать появление прыщей на лице.
"Когда вы надеваете маску, первое и самое главное, что вы делаете, это выдыхаете туда воздух, слюни, сопли, все, что у вас есть. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага", — рассказала телеведущая.
Она объяснила, что через час ношения маски она становится влажной и превращается в угрозу для лица. Елена Малышева посоветовала почаще ее менять и умываться не менее двух раз в день.
"Можно все сваливать на маски, но глобально дело сводится к чистоте и к инфекции", — заявила врач.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найден способ защиты от COVID-19 в кишечнике.
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Коронавирус , Елена Малышева
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