Малышева рассказала о прыщах из-за маски

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как ношение медицинской маски влияет на появление прыщей. Видео на эту тему появилось на YouTube-канале врача.

По словам Малышевой, для данной проблемы даже придумали специальный термин — "маскне". Она отметила, что маска, действительно, моет спровоцировать появление прыщей на лице.

"Когда вы надеваете маску, первое и самое главное, что вы делаете, это выдыхаете туда воздух, слюни, сопли, все, что у вас есть. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага", — рассказала телеведущая.

Она объяснила, что через час ношения маски она становится влажной и превращается в угрозу для лица. Елена Малышева посоветовала почаще ее менять и умываться не менее двух раз в день.