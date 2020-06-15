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Найден способ защиты от COVID-19 в кишечнике 

Мира Маркина 4 часа назад
Найден способ защиты от COVID-19 в кишечнике
Фото: depositphotos.com
Российские ученые обнаружили способ борьбы с коронавирусом в кишечнике через комплексное использование противовирусных препаратов и наночастиц серебра. Об исследовании СФНЦА РАН и НГАУ сообщает ТАСС.
Исследователи провели эксперименты на птицах, использовав противовирусные препараты прямого действия и наночастицы серебра. Лечение зараженных схожих с SARS-CoV-2 вирусами через кишечник показало эффективность. В частности, ученые защитили сердце и легкие цыплят и кур, зараженных бронхитом, от распространяемых через желудочно-кишечный тракт вирусов.
«Мы взяли сугубо респираторный вирус, и получилось, что когда мы применили препараты, работающие в желудочно-кишечном тракте, то защитили легкие от действия вируса»,
— подчеркнул в беседе с журналистами сотрудник лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Василий Афонюшкин. Эксперт обратил внимание на то, что данное исследование дает перспективы для разработки новых подходов к лечению и профилактики коронавируса.
Специалисты подчеркнули: успех исследования обусловлен тем, что в ветеринарии проще внедрять и тестировать экспериментальные медикаменты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о скрытых признаках коронавируса.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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