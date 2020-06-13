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Названы скрытые признаки коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Названы скрытые признаки коронавируса
Фото: Depositphotos
Профессор американского Университета Джона Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова высказала мнение, что бессимптомных больных коронавирусной инфекцией не существует.
По словам эксперта, употребляя слово «бессимптомный», мы как бы подчеркиваем, что человек не болеет, хотя это вовсе не так. У человека может не наблюдаться совершенно никаких симптомов болезни, но при этом его внутренние органы разрушаются, хотя сам он этого никак не ощущает. «Бессимптомник» просто может не заметить ухудшения функции почек или сокращения объема легких.
Слово «бессимптомное» — это бессмысленное слово. Оно подчеркивает, что человек не болеет, но какой же это бессимптомник, если у него внутренние органы разрушаются?
— цитируют Баранову РИА Новости
Специалист советует людям, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но они при этом не отмечают у себя никаких симптомов болезни, обязательно сделать компьютерную томографию и проверить состояние легких. Кроме того Баранова советует сдать анализ крови на клубочковую инфекцию, поскольку при коронавирусе могут снижаться и функции почек.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи обнаружили новый симптом коронавируса.
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Коронавирус , РИА Новости
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