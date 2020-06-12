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Врачи обнаружили новый симптом коронавируса 

Стелла Шмель 4 часа назад
Врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Ливерпуля выявили новый, ранее неизвестный, симптом коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Gastroenterology.
Специалисты обнаружили, что проявление заражения связано с заболеванием поджелудочной железы. У ряда пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, были следующие симптомы: в организме шел общий воспалительный процесс, а также было обнаружено повышенное содержание сахара и жира в крови. В основном это были молодые мужчины с избыточным весом.
Данное открытие поможет врачам раньше диагностировать болезнь поджелудочной железы и оперативно назначить лечение.
Ранее "Рамблер" писал, что зарубежный вирусолог оценил отмену режима самоизоляции в России.
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