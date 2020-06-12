Врачи обнаружили новый симптом коронавируса 

Ученые из Университета Ливерпуля выявили новый, ранее неизвестный, симптом коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Gastroenterology.

Специалисты обнаружили, что проявление заражения связано с заболеванием поджелудочной железы. У ряда пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, были следующие симптомы: в организме шел общий воспалительный процесс, а также было обнаружено повышенное содержание сахара и жира в крови. В основном это были молодые мужчины с избыточным весом.

Данное открытие поможет врачам раньше диагностировать болезнь поджелудочной железы и оперативно назначить лечение.