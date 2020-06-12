Вирусолог оценил отмену режима самоизоляции в РФ

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Вирусолог из Италии, профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи Андреа Крисанти высказал свое мнение на тему снятия режима самоизоляции в России. Его слова приводит РБК.

Как отметил специалист, в случае, если карантинные ограничения будут сняты в отдельных областях с сохранением ряда ограничительных мер, то это может иметь смысл.

Также он добавил, что невозможно на долгие месяцы запирать людей дома.

По состоянию на 12 июня в мире с начала пандемии были заражены 7 517 427 человек.